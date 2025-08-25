Galatasaray'dan hücum için Nkunku hamlesi

Süper Lig'e 3'te 3 yapan Galatasaray, transferde çarpıcı bir hamle daaha yapmaya hazırlanıyor.

Foot Mercato'nun iddiasına göre, sarı-kırmızılılar Chelsea'nin yıldızı Christopher Nkunku'yu transfer gündemine aldı.



26 yaşındaki Nkunku için Galatasaray'ın tek talibi olmadığı da ortaya çıktı.



Yıldız futbolcu için eski takımı Leipzig'in yanı sıra Premier Lig'den Aston Villa ve Bundesliga'dan Bayer Leverkusen'in de devrede olduğu belirtildi.



Geçen sezon Chelsea formasıyla 42 maça çıkan Nkunku, 14 gol atıp 5 de asist yaptı.

