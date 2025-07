Galatasaray'dan Icardi açıklaması: "Dikkat etmemiz gerek"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den sakat oyuncuların durumuyla ilgili konuştu.



İnce, sakatlıktan çıkan Icardi'nin iyileşme sürecinin yolunda gittiğini söyledi.

"DİKKAT ETMEMİZ GEREK"



Ön çapraz bağ sakatlığından çıkan Icardi'de her şeyin yolunda olduğuna değinen İnce, "Icardi, joker olarak topla çalışmalara başladı. Şu an iyi bir yerde. Tedbirli gideceğiz, akıllı olacağız. Şu an sakatlığının 231. günündeyiz. Tek isteğimiz Icardi'nin sağlıklı dönmesi. Icardi yapı olarak bugün oynamak ister ama dikkat etmemiz gerek. Kilosu da günden güne düşüyor." diye konuştu.