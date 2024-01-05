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Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Sakatlığı ne kadar sürecek?

Galatasaray, Icardi'nin sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması: Sakatlığı ne kadar sürecek?

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, Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir.

Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."

Mauro Icardi Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.

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