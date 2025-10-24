Galatasaray'dan Icardi ve Barış Alper açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Son oynanan Bodø/Glimt maçında tribünler tarafından ıslıklanan Barış Alper için Kavukcu, "Barış Alper Yılmaz bu takımın en değerli oyuncularından biri. Ciddi teklifler geldi. Onun gibi bir futbolcuyu getirmek için daha büyük rakamlar harcarız. Böyle futbolcu bulmak da zor. Gerçekten çok iyi karakteri var. Galatasaray aidiyeti insanların söylediği gibi değil. Barış'ın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİZİMLE KALMASINI İSTERİZ"



"Icardi, 1 sene daha sözleşmesi olan oyuncumuz." diyen Kavukcu, "5 tane gol atmış bu sezon. Performans düşüklüğü olabilir ama bize neler kazandırdı Icardi. Bu kadar genç yaşta taraftarımız varsa Icardi sayesinde. Bizimle kalmasını isteriz. Sene sonu konuşmamız lazım bunu." diye konuştu.