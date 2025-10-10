Galatasaray'dan Icardi ve Barış Alper açıklaması: Sözleşme ve maaş!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geleceği merak edilen Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu.

Özbek, "Mauro Icardi'nin bu sene son senesi. Bizim için Icardi çok önemli bir futbolcu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme bugünün konusu değildi. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır." dedi.

"SÖZLEŞMESİNİ TADİL ETTİK"



Özbek, Barış Alper hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek."

