Galatasaray'dan İlkay, Yunus, Berkan, Kaan Ayhan ve Osimhen açıklaması
18.11.2025 17:57
Son Güncelleme: 18.11.2025 18:05
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, sakatlıkları bulunan beş futbolcuyla ilgili bir açıklama yayımladı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar; İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in son durumuna dair açıklama yayımladı.
İLKAY GÜNDOĞAN İYİLEŞTİ
İlkay Gündoğan'ın sakatlığını atlattığı belirtilirken, Osimhen'in durumunun MR sonrası belli olacağı ifade edildi.
Galatasaraylı İlkay Gündoğan.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
İLKAY GÜNDOĞAN
Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
YUNUS AKGÜN
Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.
BERKAN KUTLU
Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu’nun tedavisine devam edildi.
KAAN AYHAN VE OSIMHEN
Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır.