Galatasaray'dan İlkin Aydın açıklaması
Galatasaray'dan İlkin Aydın için sakatlık açıklaması geldi. Aydın, 2 hafta forma giyemeyecek.
Galatasaray, İlkin Aydın'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.
Aydın'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın’ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir.
Sponsor hastanemizde yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir."
Acıbadem Sağlık Raporu | İlkin Aydın— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) September 24, 2025
🔗 https://t.co/ZFx2uDM0VI pic.twitter.com/oI9s8F8sjB
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Spor
- Voleybol
- Spor&Skor