Galatasaray'dan İlkin Aydın için sakatlık açıklaması geldi. Aydın, 2 hafta forma giyemeyecek.

Galatasaray'dan İlkin Aydın açıklaması

Galatasaray, İlkin Aydın'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

Aydın'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Daikin Kadın Takımı Kaptanı İlkin Aydın’ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir.

Sponsor hastanemizde yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir."

