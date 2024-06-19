Galatasaray'dan imalı EURO 2024 paylaşımı: "Güneş yine iyilerin üstüne doğacak"

Türkiye, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Galatasaray milli takım galibiyetini kutlarken, sosyal medya platformu X üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmzılıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bugün güneş yine iyilerin üstüne doğacak!
Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar başaramayacak, iyi insanlar yine kazanacak!
Günaydın Türkiye!"
Bugün güneş yine iyilerin üstüne doğacak!— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 19, 2024
Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar başaramayacak, iyi insanlar yine kazanacak!
Günaydın Türkiye! 🇹🇷 pic.twitter.com/HQqexDg1tX
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Galatasaray
- Spor&Skor
- Euro 2024