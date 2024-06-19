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Galatasaray'dan imalı EURO 2024 paylaşımı: "Güneş yine iyilerin üstüne doğacak"

Galatasaray, A Milli Takım'ın EURO 2024'te aldığı Gürcistan galibiyetiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıları paylaşımda, "Bugün güneş yine iyilerin üstüne doğacak!Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar başaramayacak, iyi insanlar yine kazanacak!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan imalı EURO 2024 paylaşımı: "Güneş yine iyilerin üstüne doğacak"

Türkiye, F Grubu ilk maçında Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

milli takım galibiyetini kutlarken, sosyal medya platformu X üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmzılıların paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün güneş yine iyilerin üstüne doğacak!

Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar başaramayacak, iyi insanlar yine kazanacak!

Günaydın Türkiye!"

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