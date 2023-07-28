Galatasaray'dan imza töreni ve taraftara açık antrenman

Galatasaray, Mauro Icardi, Halil Dervişoğlu, Angelino, Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha için Rams Park'ta imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.



Öte yandan Sarı-kırmızılılar imza töreninin ardından taraftara açık antrenman gerçekleştirecek.



Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız! Detaylar yakında..." ifadeleri yer aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin