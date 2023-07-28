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Galatasaray'dan imza töreni ve taraftara açık antrenman

Galatasaray, 30 Temmuz Pazar günü Rams Park'ta yeni transferleri için imza töreni düzenleyecek. Törenin ardından Sarı-kırmızılı ekip taraftara açık antrenman gerçekleştirecek.

Galatasaray'dan imza töreni ve taraftara açık antrenman

, Mauro Icardi, Halil Dervişoğlu, Angelino, Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha için Rams Park'ta imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.

Öte yandan Sarı-kırmızılılar imza töreninin ardından taraftara açık antrenman gerçekleştirecek.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız! Detaylar yakında..." ifadeleri yer aldı.

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