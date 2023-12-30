Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için sağlık durumu açıklaması yayınladı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy’de başarılı bir operasyon geçirmiştir.



Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir.



Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

