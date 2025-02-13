Galatasaray'dan Kevin De Bruyne atağı: Ara transferdeki görüşme ortaya çıktı

Galatasaray, yaz transfer sezonu için bomba bir transfere imza atmak istiyor.

İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre, sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne ile bör görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Galatasaray, sezon sonunda Belçikalı orta saha için girişimlerini hızlandıracak.

Öte yandan takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın da yeni sezonda Galatasaray forması giyme ihtimali bulunuyor.

Mavi-beyazlı formayla 408 resmi maça çıkan Bruyne, bu mücadelelerde 105 kez gol sevinci yaşarken, 173 asistlik devasa bir katkı sağladı.