Galatasaray'dan kiralık gitti: 28 dakikada 4 gol attı

Galatasaray altyapısında yetişen ve Esenler Erokspor'a giden Berat Luş, performansıyla gündeme oturdu.

18 yaşındaki Luş, takımının 5-0 kazandığı İstanbulspor maçında 4 gol kaydetti.

28 DAKİKADA MAÇI BİTİRDİ

İkinci yarıda perdeyi açan Luş, sol kanat olarak başladığı maçta 28 dakikada 4 gol atma başarısı gösterdi.

Esenler Erokspor, bu galibiyet sonrası 1. Lig'de puanını 16 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.