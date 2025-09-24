Galatasaray'dan kiralık gitti: 28 dakikada 4 gol attı
Galatasaray'dan Erokspor'a giden Berat Luş, maça damga vurdu.
Galatasaray altyapısında yetişen ve Esenler Erokspor'a giden Berat Luş, performansıyla gündeme oturdu.
18 yaşındaki Luş, takımının 5-0 kazandığı İstanbulspor maçında 4 gol kaydetti.
28 DAKİKADA MAÇI BİTİRDİ
İkinci yarıda perdeyi açan Luş, sol kanat olarak başladığı maçta 28 dakikada 4 gol atma başarısı gösterdi.
Esenler Erokspor, bu galibiyet sonrası 1. Lig'de puanını 16 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Berat Luş'un gol sevinci
