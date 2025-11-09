Galatasaray'dan Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a sert tepki: "Haddini bilsin"
Galatasaray Kulübü, Kocaelispor maçı sonrası yeşil-siyahlı ekibin başkanı Recep Durul'a tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.
Galatasaray cephesi, karşılaşmanın ardından Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a tepki gösterdi.
A Spor'a konuşan Abdullah Kavukcu, şöyle konuştu:
"KOCAELİSPOR BAŞKANI HADDİNİ BİLSİN"
"Ben Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Ancak Kocaelispor'un şöhret olmak isteyen başkanı kameralara konuşmuş. Galatasaray'ın adını ağzına alacak adam kendine bakmalı. Kimse bu şekilde Galatasaray'ın adını ağzına alamaz. Haddini bilsin! Kazandıkları için tebrik ettik, Kocaelispor camiasını ayırıyorum. Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Çıkarken 142 hakem, 1. Lig'le alakalı sorunlu. Onlar da şaibeli çıktı o zaman. Yanlış bir açıklama yaptı. Haddini bilsin. Galatasaray olarak bu şekilde açıklamalara sessiz kalmayacağız!"
"ŞÖHRET OLMAK İÇİN SALDIRIYOR"
“1. Lig'den geldiği için bir anda şöhret olmak için Galatasaray'a saldırıyor. Haddini bilecek. Galatasaray'ın adını bu şekilde ağzına alamaz. Taraftarlarımıza, hocamıza, oyuncularımıza inanıyoruz. Lig uzun ama finalde biz bitireceğiz. İnanıyoruz. Bir hayalimiz var. Bu gerçekleşecek inşallah. Başkanımızın liderliğinde hiç durmadan çalışıyoruz.”
METİN ÖZTÜRK'TEN PAYLAŞIM
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Durul'a eleştirilerde bulundu.
Öztürk'ün paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:
"SORUMLULUK BİLİNCİNDEN UZAK"
"Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Ancak bugün Kocaeli’de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı’nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir.
"EN HAFİF TABİRLE UTANMAZLIKTIR"
Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu, hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir. Daha da vahimi, maç sonrası statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir.
"GALATASARAY KİMSENİN İFTİRASIYLA LEKELENMEZ"
Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez."
RECEP DURUL NE DEMİŞTİ?
Karşılaşmanın ardından konuşan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, şöyle konuşmuştu:
"Bahis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olunmayacak. Nepotizmi Türk futbolundan temizlememiz gerekiyordu. Bugün de onu temizledik. Hakemler bundan sonra, dünkü maçlarda da gördük, adalet vardı. Demek ki adaletsizlik Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi. Başka takımları bir yerlere getirdi. Yenilmez takım yok. İşte gördünüz, Ajax'ı kendi sahasında duman eden Avrupa'da başarılı giden bir takım var. Biz ne dedik, Ajax'tan daha iyiyiz dedik."
