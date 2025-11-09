Galatasaray'dan Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a sert tepki: "Haddini bilsin"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Kocaelispor oldu.

Galatasaray cephesi, karşılaşmanın ardından Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a tepki gösterdi.

A Spor'a konuşan Abdullah Kavukcu, şöyle konuştu:

"KOCAELİSPOR BAŞKANI HADDİNİ BİLSİN"

"Ben Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Ancak Kocaelispor'un şöhret olmak isteyen başkanı kameralara konuşmuş. Galatasaray'ın adını ağzına alacak adam kendine bakmalı. Kimse bu şekilde Galatasaray'ın adını ağzına alamaz. Haddini bilsin! Kazandıkları için tebrik ettik, Kocaelispor camiasını ayırıyorum. Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Çıkarken 142 hakem, 1. Lig'le alakalı sorunlu. Onlar da şaibeli çıktı o zaman. Yanlış bir açıklama yaptı. Haddini bilsin. Galatasaray olarak bu şekilde açıklamalara sessiz kalmayacağız!"

"ŞÖHRET OLMAK İÇİN SALDIRIYOR"

“1. Lig'den geldiği için bir anda şöhret olmak için Galatasaray'a saldırıyor. Haddini bilecek. Galatasaray'ın adını bu şekilde ağzına alamaz. Taraftarlarımıza, hocamıza, oyuncularımıza inanıyoruz. Lig uzun ama finalde biz bitireceğiz. İnanıyoruz. Bir hayalimiz var. Bu gerçekleşecek inşallah. Başkanımızın liderliğinde hiç durmadan çalışıyoruz.”