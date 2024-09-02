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Galatasaray'dan Koke atağı

Galatasaray, Hermoso transferinde yaşanan olumsuz havayı dağıtmak istiyor. Sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'de 14 sezondur forma giyen Koke'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Ayrıca Galatasaray'ın serbest oyuncu statüsünde bulunan Adrien Rabiot için de teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan Koke atağı

'da orta saha transferi için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid forması giyen Koke için devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'da yönetimin bu hamleyle beraber Hermoso transferinde yaşanan olumsuz havayı da dağıtmak istediği kaydedidli. 

14 sezondur Atletico Madrid forması giyen Koke, başkent ekibiyle 641 resmi maça çıktı.

32 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 48 gol atıp, 117 asistlik katkı sağladı. 

RABIOT İÇİN HAZIRLIK

Ayrıca haberde sarı-kırmızılıların serbest oyuncu statüsünde bulunan Adrien Rabiot için de teklif yapma hazırlığında olduğu belirtildi. 

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