Galatasaray'dan Liverpool maçına saatler kala Osimhen açıklaması: 11'de başlayacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Maça başlayacak 11 hakkında konuşan Buruk şu ifadeleri kullandı:



"Çok önemli bir kadroya sahibiz. Sadece başlayacak 11 değil, maçı bitirecek 11 de çok önemli olacak. Yarın için başlayacak, yedek kalacak diye değil; başlayacak ve bitirecek diye bakıyorum. Oynamayan oyuncu tabi ki düşüyor ama yarınki maç öyle bir maç değil. Girecek oyuncuların dirençleri çok önemli olacak. Sadece düşüncemiz kazanmak üzerine. Hep beraber olduğumuzda neler yapabileceğimizi göreceğimiz bir gün olacak."



OSİMHEN AÇIKLAMASI



Buruk, Victor Osimhen'in sakatlık durumu ve sahada olup olamayacağının sorulması üzerine, "Osimhen antrenmanlara devam etti. Bugünkü antrenmanda da durumunu göreceğiz ve karar vereceğiz. Tabii ki son maçta 10 dakika da oynaması bizim için iyi oldu." diye konuştu.