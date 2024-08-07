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Galatasaray'dan Lucas Digne atağı

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Lucas Digne için harekete geçtiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Lucas Digne atağı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, sol bek bölgesine takviye yapılması planlanıyor.

Foot-mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların Aston Villa'da forma giyen Lucas Digne'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Premier Lig ekibiyle 93 resmi maçta forma giyen Fransız oyuncu, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 10 asistlik performans sergiledi.

Aston Villa ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Digne, 2021-2022 sezonunda 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bordo-mavili ekibe transfer olmuştu. 

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