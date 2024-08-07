Galatasaray'dan Lucas Digne atağı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, sol bek bölgesine takviye yapılması planlanıyor.

Foot-mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların Aston Villa'da forma giyen Lucas Digne'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Premier Lig ekibiyle 93 resmi maçta forma giyen Fransız oyuncu, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 10 asistlik performans sergiledi.

Aston Villa ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan Digne, 2021-2022 sezonunda 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bordo-mavili ekibe transfer olmuştu.