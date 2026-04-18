Galatasaray'dan maç oynanırken tepki. "Yine ender görülen şekilde iptal"
18.04.2026 21:43
Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında iptal edilen gol sonrası sosyal medyadan tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 60. dakikasında bulduğu golle 3-0 öne geçti ancak hakem Batuhan Kolak, pozisyonu incelemesi için VAR monitörüne davet edildi.
GOL İPTALİ VE PAYLAŞIM
Bir süre pozisyonu izleyen Kolak, Galatasaray'ın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
Bu karar sonrası Galatasaray'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Galatasaray'ın paylaşımı.
“SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN ŞEKİLDE…”
Sarı-kırmızılıların gönderisinde "Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor. Karşılaşmada 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'ın paylaşımı, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.