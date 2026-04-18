Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye mesaj. "Onlar daha stresli olabilir"

Galatasaray , Trendyol Süper Lig 'in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıktı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından puanını 71'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 5. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. basamakta yer buldu.

Sarı-kırmızılı futbolcular Yunus Akgün ve Lucas Torreira, maçın ardından flaş röportajda açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Yunus Akgün, şöyle konuştu:

"GÜCÜMÜZ VE KALİTEMİZ VAR"

"İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Her maç final, her maç çok zor. Her şeyin bilincindeyiz. Beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğa yürüyoruz. Kolay değil. Gücümüz ve kalitemiz var. 4 puan farkla lideriz. İnşallah 26. şampiyonluğu camiamıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz."

"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"

"Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız."

"PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİM"

"Eren ile maçtan önce konuşmuştuk. Gol ya da asistten sonra sana geleceğim demiştim. Hedefim var. Geçen sene gol asistte double double yapmıştım. Bu sene de bu hedefim var. Sakatlıklarım oldu, psikolojik de etkiledi beni. Kazandığımız için çok mutluyum."