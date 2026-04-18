Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe'ye mesaj. "Onlar daha stresli olabilir"
18.04.2026 22:30
Galatasaraylı futbolcuların Gençlerbirliği maçında yaşadığı gol sevinci.
Galatasaraylı futbolcular, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıktı.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından puanını 71'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 5. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 25 puanla 15. basamakta yer buldu.
Sarı-kırmızılı futbolcular Yunus Akgün ve Lucas Torreira, maçın ardından flaş röportajda açıklamalarda bulundu.
İlk olarak söz alan Yunus Akgün, şöyle konuştu:
"GÜCÜMÜZ VE KALİTEMİZ VAR"
"İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İkinci yarı biraz daha topa sahip olabilirdik. Her maç final, her maç çok zor. Her şeyin bilincindeyiz. Beklentinin farkındayız. 4. şampiyonluğa yürüyoruz. Kolay değil. Gücümüz ve kalitemiz var. 4 puan farkla lideriz. İnşallah 26. şampiyonluğu camiamıza ve taraftarımıza armağan edeceğiz."
"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"
"Derbiler çok özeldir her zaman ama rakibimizin puan kaybı sonrası kazanmamız önemliydi. 4 puan farkla lideriz. İnşallah yine şampiyon biz olacağız."
"PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİM"
"Eren ile maçtan önce konuşmuştuk. Gol ya da asistten sonra sana geleceğim demiştim. Hedefim var. Geçen sene gol asistte double double yapmıştım. Bu sene de bu hedefim var. Sakatlıklarım oldu, psikolojik de etkiledi beni. Kazandığımız için çok mutluyum."
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.
TORREIRA: "3 PUAN ÖNEMLİ"
"Son maçta canımız yanmıştı. Önemli bir avantajımız vardı. Rakibimizin hemen arkamızda olduğunu bildiğimiz için farkı korumak istiyorduk. Hafta boyunca iyi çalıştık. Taraftarımız bizi ziyaret etti, bu çok önemliydi. Farklı bir imaj sergiledik sonrasında. Son dakikalarda zorlanmamız normal. Deplasmanda bu tür maçlar zorlu oluyor. Deplasmanda 3 puan önemli. Şimdi kupa maçına bakıyoruz."
"FENERBAHÇE DAHA STRESLİ GELEBİLİR"
"Kupa önemli maçlardan bir tanesi. İçeride oynayacak olmamız pozitif bir faktör. Tüm Türkiye'nin ve dünyanın izleyeceği bir derbi olacak sonrasında. 4 puan farkla ve şampiyon olarak çıkacağız o maça. Biz daha rahat taraf olabiliriz derbide. Kazanmak zorundayız. Onlar daha stresli gelebilir. Biz çok önemli maçta kazanmak için elimizden geleni yapacağız."
Galatasaraylı Torreira'nın rakibiyle top kapma mücadelesi.