Galatasaray'dan maça saatler kala 2 imza birden
Galatasaray iç transferde sözleşme yeniledi. Günay Güvenç ve Davinson Sanchez'in yeni imzaları duyuruldu.
Galatasaray, maça saatler kala 2 imzayı birden açıkladı. Günay Güvenç ile 3, Davinson Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı kırmzılılardan Günay için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."
Sanchez içinse şu açıklama yapıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."
Galatasaray bu akşam 21.30'da evinde Karagümrük'le karşılaşacak.
