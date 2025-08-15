NTV.COM.TR

Galatasaray'dan maça saatler kala 2 imza birden

Galatasaray iç transferde sözleşme yeniledi. Günay Güvenç ve Davinson Sanchez'in yeni imzaları duyuruldu.

, maça saatler kala 2 imzayı birden açıkladı. Günay Güvenç ile 3, Davinson Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. 

Sarı kırmzılılardan Günay için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."

Sanchez içinse şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."

bu akşam 21.30'da evinde Karagümrük'le karşılaşacak.

