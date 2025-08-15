Galatasaray'dan maça saatler kala 2 imza birden

Galatasaray , maça saatler kala 2 imzayı birden açıkladı. Günay Güvenç ile 3, Davinson Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı kırmzılılardan Günay için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."



Sanchez içinse şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır."

Galatasaray bu akşam 21.30'da evinde Karagümrük'le karşılaşacak.