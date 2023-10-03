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Galatasaray'dan Manchester United maçına özel galibiyet primi

Galatasaray, Manchester United deplasmanında İngiliz ekibi mağlup etmeyi başarırlarsa takıma 1 milyon euro galibiyet primi vermeyi kararlaştırdı. Sarı-kırmızılı ekibin grup aşamasındaki galibiyetlerden elde edilecek 2.8 milyon euronun bir kısmını takıma dağıtacağı kaydedildi.

Galatasaray'dan Manchester United maçına özel galibiyet primi

, A grubundaki ilk maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldıktan sonra, ikinci maçları için deplasmanına çıkıyor.

Milliyet'in haberine göre, Teknik direktör Okan Buruk'un bu maçı kazanmak için planlar yaparken, Galatasaray yönetiminin özel bir galibiyet primi kararı aldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların yönetimi, Manchester United'ı mağlup ederlerse teknik ekip ve futbolculara toplam 1 milyon Euro galibiyet primi vermeyi kararlaştırdı.

Galatasaray'ın gruplardaki her galibiyeti için kazanacağı 2.8 milyon euronun bir miktarını takıma dağıtacağı kaydedildi.

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