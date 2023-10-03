Galatasaray'dan Manchester United maçına özel galibiyet primi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A grubundaki ilk maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldıktan sonra, ikinci maçları için Manchester United deplasmanına çıkıyor.

Milliyet'in haberine göre, Teknik direktör Okan Buruk'un bu maçı kazanmak için planlar yaparken, Galatasaray yönetiminin özel bir galibiyet primi kararı aldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların yönetimi, Manchester United'ı mağlup ederlerse teknik ekip ve futbolculara toplam 1 milyon Euro galibiyet primi vermeyi kararlaştırdı.

Galatasaray'ın gruplardaki her galibiyeti için kazanacağı 2.8 milyon euronun bir miktarını takıma dağıtacağı kaydedildi.