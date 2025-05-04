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Galatasaray'dan Mauro Icardi için "zorunlu" açıklama

Galatasaray, Mauro Icardi hakkında çıkan iddialar nedeniyle "Zorunlu Açıklama" başlıklı bir bildiri yayımladı.

Galatasaray'dan Mauro Icardi için "zorunlu" açıklama

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren , Fenerbahçe'nin yenilmesiyle birlikte puan farkını 8'e yükseltti.

Sarı - kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi için çıkan iddialarını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.

Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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