Galatasaray'dan Mauro Icardi için "zorunlu" açıklama
Galatasaray, Mauro Icardi hakkında çıkan iddialar nedeniyle "Zorunlu Açıklama" başlıklı bir bildiri yayımladı.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin yenilmesiyle birlikte puan farkını 8'e yükseltti.
Sarı - kırmızılılar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi için çıkan transfer iddialarını yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır.
Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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