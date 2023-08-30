Galatasaray'dan Molde'nin yıldızı Emil Breivik'e teklif

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-off turunda elediği Molde'nin dikkat çeken genç yıldızı Emil Breivik'i radarına aldı.



Breivik'in menajeri, Galatasaray ile görüştüklerini ifade etti.



Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Molde'nin orta sahası Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken Dursun Özbek yönetimi ile temasa geçti.

MOLDE ALTYAPISINDAN YETİŞTİ



Molde altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşmesi durumunda genç yıldız ilk defa Norveç dışına çıkmış olacak.



Breivik, Galatasaray'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarının ikisinde de ilk 11'de yer aldı. 2-1 Galatasaray galibiyetiyle sona eren İstanbul'daki maçta 76. dakikada oyundan çıkan Breivik, ilk yarının uzatma anlarında istifra etmişti.