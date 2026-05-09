Galatasaray'dan Mourinho, İsmail Kartal, Jesus ve Tedesco göndermesi

09.05.2026 22:52

Resmi Kurum

Galatasaray'ın paylaşımlarında Okan Buruk yer aldı.

Batuhan Durmuş
Galatasaray, şampiyonluk sonrası Jose Mourinho, İsmail Kartal, Jorge Jesus ve Tedesco’lu paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala Süper Lig'in 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

 

Sarı kırmızılı ekipten maç sonunda art arda paylaşımlar geldi. 

 

Galatasaray; Jose Mourinho, İsmail Kartal, Jorge Jesus ve Tedesco’nun da yer aldığı Okan Buruk paylaşımı yaptı.

 

“Son 4 sezondur OkanBall #DOMİN4SYON’u rakip tanımıyor.”

“Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.”

“Tüm zorluklara ve engellere rağmen: DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYON!”

