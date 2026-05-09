Galatasaray'dan Mourinho, İsmail Kartal, Jesus ve Tedesco göndermesi
09.05.2026 22:52
Galatasaray, şampiyonluk sonrası Jose Mourinho, İsmail Kartal, Jorge Jesus ve Tedesco’lu paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala Süper Lig'in 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.
Sarı kırmızılı ekipten maç sonunda art arda paylaşımlar geldi.
Galatasaray; Jose Mourinho, İsmail Kartal, Jorge Jesus ve Tedesco’nun da yer aldığı Okan Buruk paylaşımı yaptı.
“Son 4 sezondur OkanBall #DOMİN4SYON’u rakip tanımıyor.”
“Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.”
“Tüm zorluklara ve engellere rağmen: DÖRT DÖRTLÜK ŞAMPİYON!”