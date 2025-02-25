Galatasaray'dan Mourinho'nun ifadelerine ırkçılık tepkisi: Suç duyurusunda bulunacağız

Galatasaray'dan, 0-0 beraberlikle biten Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sözlerine set tepki geldi.

Mourinho, maçın ardından yaptığı basın toplantısında Galatasaray yedek kulübesinin, maçın başındaki bir pozisyonda genç stoperleri Yusuf Akçiçek'e kart göstertmek için uğraştıklarını belirterek, "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullamıştı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın ırkçı söylemlerde bulunduğu ileri sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.



Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz."