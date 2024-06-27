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Galatasaray'dan Mukiele atağı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın PSG forması giyen Nordi Mukiele'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Mukiele atağı

Transferde sağ bek arayışlarını sürdüren 'da yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Paris Saint-Germain forması giyen Nordi Mukiele'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.

'nin 26 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte satmak istediği ancak kiralama konusunun da gündemde olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 20 resmi maça çıkan Fransız futbolcu 1 asistlik katkı sağladı.

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