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Galatasaray'dan Muslera'nın takımıyla anlaşma

Galatasaray, Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile protokol imzaladı.

Galatasaray'dan Muslera'nın takımıyla anlaşma

Kulübü, Fernando Muslera'nın sahibi olduğu Uruguay 2. Ligi takımlarından Sportivo Bella Italia (Litoral SAD) ile protokol imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takımdaki 14 sezonluk kariyerini noktalayan kaptan Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia ile imzalanan protokol çerçevesinde Galatasaray, Güney Amerika bölgesindeki kulüpler ve futbol akademileriyle güçlü bir network oluşturulması, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütecek.

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