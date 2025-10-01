NTV.COM.TR

Galatasaray'dan müthiş seri: 28 maça çıktı

Galatasaray, Liverpool maçıyla resmi müsabakalarda sahasındaki yenilmezlik serisini 28'e yükseltti.

Galatasaray'dan müthiş seri: 28 maça çıktı

UEFA 'nin 2. haftasında , sahasında İngiliz ekibi ile karşılaştı.

Müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, evinde yenilmezliğine devam etti.

RAMS Park'taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden Cimbom, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.

Aslan bu süreçte Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere yaptığı 28 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...