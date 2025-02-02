Galatasaray'dan Nelsson açıklaması: Kadroya dahil edilmeme sebebi ortaya çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar kritik mücadele öncesinde maçın kamp kadrosunu açıklarken, Nelsson'la ilgili önemli bir ayrıntı paylaştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada son antrenmana katılmadığı aktarılan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kadroya dahil edilmediği aktarıldı.

Öte yandan aşil tendonunda kısmi hasar olan ve sol dizinde esneme ve kapsül için kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edildiği için kadroya alınmadığı açıklandı.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı müsabakanın kamp kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:



Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Efe Akman, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu, Michy Batshuayi, Victor Osimhen

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün’ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır."