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Galatasaray'dan Nelsson'a yeni sözleşme

Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson'a bonuslar hariç, seneliği 2 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Galatasaray'dan Nelsson'a yeni sözleşme

'da forma giyen Victor Nelsson için Danimarka basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bold'un haberine göre, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki savunmacıya yeni sözleşme teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı stopere bonuslar hariç yıllık 2 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca haberde sarı-kırmızılıların sunduğu sözleşme teklifinin 4 yıllık olduğu kaydedildi. 

Nelsson'a daha önceden Sevilla ve Napoli'nin talip olduğu ancak oyuncunun Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığı vurgulandı. 

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