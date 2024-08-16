Galatasaray'dan Nelsson'a yeni sözleşme

Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson için Danimarka basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bold'un haberine göre, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki savunmacıya yeni sözleşme teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı stopere bonuslar hariç yıllık 2 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca haberde sarı-kırmızılıların sunduğu sözleşme teklifinin 4 yıllık olduğu kaydedildi.

Nelsson'a daha önceden Sevilla ve Napoli'nin talip olduğu ancak oyuncunun Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığı vurgulandı.