Galatasaray'dan Oğuz Aydın kararı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile Süper Lig'de gösterdiği performansla yerli transferin gözdesi olan Oğuz Aydın için kararını verdi.

Sarı-kırmızılıların son olarak Akdeniz ekibine 4 milyon euro + 2 futbolcu teklfinde bulunduğu belirtilmişti.

YENİ BİR TEKLİF SUNMAYACAK

Fotomaç'ın haberine göre, Alanyaspor'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu için 6 milyon euroluk talebini düşmesini bekleyen Galatasaray'ın yeni bir teklif sunmayacağı öne sürüldü.

Bütçesini verimli kullanmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Oğuz Aydın transferinde sabırlı davranacağı kaydedildi.

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 38 resmi maça çıkan Oğuz Aydın, bu mücadelelerde 13 gol atıp, 8 asistlik performans sergiledi.