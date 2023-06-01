Galatasaray'dan Okan Buruk 3 yıllık sözleşme

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da futbolcu olarak 7 Süper Lig, 1 Uefa Kupası ve 1 Uefa Süper Kupası kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılılar'ın teknik direktörü olarak geçirdiği ilk sezonda şampiyonluk ipini göğüsledi.



Yönetim, 49 yaşındaki teknik direktörün bu başarısını ödüllendirmek için kolları sıvadı. Galatasaray, sezon sonunda bitecek sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonu bulunan Buruk'la daha uzun süreli bir anlaşma yapmak istiyor.



Yıllık 17 milyon lira kazanan Okan Buruk'un maaşı en az 20 milyon lira olarak güncellenecek. Sözleşme süresinin ise en az 3 yıl olması planlanıyor.



Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor'da başlayan Okan Buruk, 2017-2018'de Akhisarspor'un başında Türkiye Kupası, 2019-2020'de Medipol Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu başarısı elde etmişti.

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