Galatasaray , Aston Villa maçı öncesi yaptığı “Şehre bir Aslan iner” paylaşımla sosyal medyada yine gündem oldu.

Aston Villa'nın kulüp sembolünün de aslan olmasından yola çıkan Galatasaray, iki kulübün armalarını taşıyan iki aslanı RAMS Park'ta karşı karşıya getirdi ve yarınki maça gönderme yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar da mesajı çok beğendiler. Galatasaray'ın bu paylaşımı ile Sarıyer'deki aslan iddiaları arasında da bağ kuran taraftarlar oldu.