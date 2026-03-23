Galatasaray'dan Osimhen açıklaması, ameliyata alındı

OSİMHEN SÜRE VERMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında sakatlanan ve son durumu merak edilen Osimhen'den açıklama gelmişti.

“Bıçak altına yatmam lazım.” diyen Osimhen, “Bıçak altına yatmak demek, ameliyat olmam gerekiyor demek. Düzeltmek istiyorum çünkü kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta içerisinde iyileşir.” ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili şu ifadeler kullanılmıştı:

“Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.”