Galatasaray'dan Osimhen açıklaması, MR sonucu paylaşıldı
19.11.2025 12:05
Son Güncelleme: 19.11.2025 12:08
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'dan Osimhen ve Kaan Ayhan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
Galatasaray, sakatlıkları bulunan Vicotr Osimhen ve Kaan Ayhan'ın son durumu hakkında mesaj yayınladı.
Osimhen'in MR sonucunu açıklayan Galatasaray, Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Milli oyuncumuz Kaan Ayhan’ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."
Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.
DERBİDE OYNAYACAK MI?
Yıldız golcü, kendisine yöneltilen "Herhangi bir problemin var mı?" sorusuna “Hayır, ciddi değil” cevabını vermişti.
Osimhen'in tedavisinin yapılıp Fenerbahçe derbisinde sahada olması bekleniyor.