Galatasaray'dan Osimhen için Napoli’ye son teklif
Galatasaray, Osimhen için Napoli’ye bonservis bedeli olarak 40 milyon euro peşin, geri kalan 35 milyon euroyu ise 2 eşit taksitle ödemeyi teklif etti.
Galatasaray'da geçen sene kiralık oynattığı Victor Osimhen için İtalyan kulübüne bonservis bedeli olarak 40 milyon euro peşin, geri kalan 35 milyon euroyu ise 2 eşit taksitle ödemeyi teklif etti.
Son teklifıni sunan sarı-kırmızılılar Napoli’den cevap bekliyor.
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