Galatasaray'dan Osimhen için Napoli’ye son teklif

Galatasaray'da geçen sene kiralık oynattığı Victor Osimhen için İtalyan kulübüne bonservis bedeli olarak 40 milyon euro peşin, geri kalan 35 milyon euroyu ise 2 eşit taksitle ödemeyi teklif etti.



Son teklifıni sunan sarı-kırmızılılar Napoli’den cevap bekliyor.