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Galatasaray'dan Osimhen için Napoli’ye son teklif

Galatasaray, Osimhen için Napoli’ye bonservis bedeli olarak 40 milyon euro peşin, geri kalan 35 milyon euroyu ise 2 eşit taksitle ödemeyi teklif etti.

Galatasaray'dan Osimhen için Napoli’ye son teklif

'da geçen sene kiralık oynattığı Victor Osimhen için İtalyan kulübüne bonservis bedeli olarak 40 milyon euro peşin, geri kalan 35 milyon euroyu ise 2 eşit taksitle ödemeyi teklif etti.

Son teklifıni sunan sarı-kırmızılılar Napoli’den cevap bekliyor.

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