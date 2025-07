Galatasaray'dan Osimhen için resmi açıklama

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün netleşmesine saatler kaldığını işaret etmesinin ardından Victor Osimhen için sarı kırmızılılardan yeni açıklama geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek , Osimhen'in transfer süreciyle ilgili konuştu. "MALİ AÇIDAN ZORA SOKACAK BİR HAMLEDE BULUNMADIK" Özbek, Radyospor'a yaptığı açıklamada, “Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.

NETLEŞMESİNE SAATLER KALDI



Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, dün yaptığı açıklamada Nijeryalı Osimhen'in transferinin 48 saat içinde sonuçlanmasını beklediklerini söylemişti.



Öztürk, "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz Osimhen'le ilgili gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. Bu iş de 48 saat içerisinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır." demişti.