Galatasaray'dan Osimhen için resmi açıklama

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün netleşmesine saatler kaldığını işaret etmesinin ardından Victor Osimhen için sarı kırmızılılardan yeni açıklama geldi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Osimhen'in transfer süreciyle ilgili konuştu.



"MALİ AÇIDAN ZORA SOKACAK BİR HAMLEDE BULUNMADIK"



Özbek, Radyospor'a yaptığı açıklamada, “Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.

TARAFTAR OSİMHEN'İ BEKLİYOR

Galatasaray taraftarının transferini beklediği Osimhen ise gece yarısı flaş bir paylaşım yapmıştı.



Osimhen, şampiyonluk kutlamaları sonrası 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla soyunma odasında kızıyla üçlü çektirdiği anı takipçileriyle paylaşmıştı. Osimhen'in gece 2'de yaptığı bu paylaşım Galatasaraylıların heyecanına heyecan kattı.