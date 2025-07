Galatasaray'dan Osimhen için resmi açıklama geldi: Metin Öztürk tarih verdi

"OSIMHEN, 48 SAATTE SONUÇLANIR"

Metin Öztürk, Victor Osimhen'in transfer sürecine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:



"Galatasaray bildiğiniz gibi bu sene direkt Şampiyonlar Ligi'nde. Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Icardi ilk geldiği yıl kiralık futbolcumuzdu, sonra lisanslı futbolcumuz haline geldi. Osimhen de mutlaka Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de Osimhen'in biz de olmasını istiyoruz. Şu an Napoli'nin futbolcusu. Biz daha transfer sezonu açılmadan başkanımız ve başkanvekilimiz sayın Abdullah Kavukçu'nun büyük gayretleriyle Bayer Münih ve Almanya Milli Takımı'nın en önemli futbolcularından birini transfer ettik. Burada aslolan Galatasaray'dır. Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz Osimhen'le ilgili gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. Bu iş de 48 saat içerisinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır."