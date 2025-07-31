Galatasaray'dan Osimhen sonrası Ederson bombası: İşte bonservisi ve maaşı

Galatasaray, Victor Osimhen sonrası Ederson transferini de tamamlıyor. Brezilyalı kaleciyle tüm şartlarda anlaşan Cimbom, Manchester City'yle de el sıkışmak üzere.



SON GÖRÜŞME YAPILACAK



Osimhen'in ardından Ederson'u da İstanbul'a getirmenin planlarını yapan Galatasaray, transferi noktalamak için Manchester City ile son kez masaya oturacak.



EDERSON'UN BONSERVİSİ VE MAAŞI



Sabah'a göre Galatasaray, Ederson'a yıllık 8 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'yle de 8-9 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağlamak üzere.