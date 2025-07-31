Galatasaray'dan Osimhen sonrası Ederson bombası: İşte bonservisi ve maaşı
Victor Osimhen'i İstanbul'a getiren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'den Brezilyalı kaleci Ederson transferinde de sona geldi.
Galatasaray, Victor Osimhen sonrası Ederson transferini de tamamlıyor. Brezilyalı kaleciyle tüm şartlarda anlaşan Cimbom, Manchester City'yle de el sıkışmak üzere.
SON GÖRÜŞME YAPILACAK
Osimhen'in ardından Ederson'u da İstanbul'a getirmenin planlarını yapan Galatasaray, transferi noktalamak için Manchester City ile son kez masaya oturacak.
EDERSON'UN BONSERVİSİ VE MAAŞI
Sabah'a göre Galatasaray, Ederson'a yıllık 8 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'yle de 8-9 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağlamak üzere.
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