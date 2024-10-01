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Galatasaray'dan Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan Victor Osimhen'in sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama

, Süper Lig'in 7'nci haftasında ile oynadıkları maçta sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır."

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