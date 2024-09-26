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Galatasaray'dan PAOK'a gönderme: Burası İstanbul!

Galatasaray, 3-1'lik PAOK galibiyetinin ardından maç öncesi Konstantinopolis paylaşımıyla provokasyona imza atan Yunan temsilcisine atıfta bulunarak, "Burası İstanbul!" paylaşımında bulundu.

Galatasaray'dan PAOK'a gönderme: Burası İstanbul!

, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunan ekibi, "Konstantinopolis'e giden yol." ifadeleriyle provokasyona imza atmıştı. 

GALATASARAY'DAN CEVAP

Sarı-kırmızılılar, galibiyetin ardından resmi X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Burası İstanbul!" ifadelerini kullandı.

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