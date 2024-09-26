Galatasaray'dan PAOK'a gönderme: Burası İstanbul!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunan ekibi, "Konstantinopolis'e giden yol." ifadeleriyle provokasyona imza atmıştı.
GALATASARAY'DAN CEVAP
Sarı-kırmızılılar, galibiyetin ardından resmi X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Burası İstanbul!" ifadelerini kullandı.
𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐈𝐬𝐭𝐚𝐧𝐛𝐮𝐥! 😉 pic.twitter.com/K4w2WtfChK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 25, 2024
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