Galatasaray'dan peş peşe transferler. Noa Lang sonrası bir yıldız daha sessiz sedasız bitti

YASER ASPRILLA İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Yaser Asprilla için İspanya La Liga ekibi Girona ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için el sıkıştığı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU

Haberin ayrıntılarında Asprilla'nın satın alma opsiyonunun 23 milyon euro olduğu aktarıldı.