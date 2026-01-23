Galatasaray'dan peş peşe transferler. Noa Lang sonrası bir yıldız daha sessiz sedasız bitti
23.01.2026 20:14
Son Güncelleme: 23.01.2026 20:33
Napoli'den Noa Lang'i kadrosuna katan Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Trendyol Süper Lig'de Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Napoli'den Noa Lang'i satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı-kırmızılılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
YASER ASPRILLA İÇİN ANLAŞMAYA VARILDI
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Yaser Asprilla için İspanya La Liga ekibi Girona ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için el sıkıştığı belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU
Haberin ayrıntılarında Asprilla'nın satın alma opsiyonunun 23 milyon euro olduğu aktarıldı.
Yaser Asprilla, aynı zamanda Kolombiya Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.
Ayrıca gazeteci Pipe Sierra'nın haberinde ise Galatasaray'ın hücum oyuncusuyla tüm şartlarda anlaşmaya vardığı yazıldı.
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu da oyuncunun temsilcisinin İstanbul'a gelerek Galatasaray Yönetimi ile görüştüğünü dile getirdi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Girona formasıyla 17 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.