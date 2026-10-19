Galatasaray'dan Rafael Leao açıklaması. MR sonucu belli oldu
19.10.2026 16:01
Son Güncelleme: 19.10.2026 16:18
Rafael Leao
Galatasaray, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun son sağlık durumunu açıkladı.
Galatasaray'da Portekizli futbolcu Rafael Leao 'nun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, yapılan MR ve ileri tetkikler sonrasında Leao'nun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Portekizli futbolcunun durumunun günlük kontrollerle takip edileceği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla kasık adalesinde zorlanma yaşayan Leao, oyuna devam edememişti.