Galatasaray'dan resmi Osimhen açıklaması
Galatasaray'dan Victor Osimhen transferi için resmi açıklama geldi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferindeki son durum hakkında konuştu.
Özbek, Osimhen için "Osimhen Galatasaray'ı çok sevdi, çok katkı veren bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Onun transferi çok akıllı ve başarılı bir şekilde planladığımızı söylemeliyim. İş bittikten sonra imzalar atılınca nasıl yapıldığını anlattığım zaman sizin bana hak vereceğinizi düşünüyorum.”
ANLAŞMA ŞARTLARI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Osimhen için40 milyon euro hemen ödenecek.
Kalan 35 milyon euro 2026’ya kadar taksitle tamamlanacak. 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay olacak.
Nijeryalı golcü 2 yıl boyunca Serie A'ya transfer olamayacak.
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