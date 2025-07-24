Galatasaray'dan resmi Osimhen açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferindeki son durum hakkında konuştu.



Özbek, Osimhen için "Osimhen Galatasaray'ı çok sevdi, çok katkı veren bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Onun transferi çok akıllı ve başarılı bir şekilde planladığımızı söylemeliyim. İş bittikten sonra imzalar atılınca nasıl yapıldığını anlattığım zaman sizin bana hak vereceğinizi düşünüyorum.”