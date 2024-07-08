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Galatasaray'dan Rodrigo De Paul atağı

Galatasaray'ın Atletico Madrid'de forma giyen Rodrigo De Paul için harekete geçtiği öne sürüldü. Arjantinli orta sahanın menajerinin sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Galatasaray'dan Rodrigo De Paul atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların son olarak Katar'da Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nı kazanan Rodrigo De Paul için harekete geçtiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın hem oyuncunun menajeriyle hem de kulübü Atletico Madrid ile temaslarda bulunduğu kaydedildi.

30 yaşındaki Arjantinli yıldız için yapılan ilk görüşmde olumsuz bir durum yaşanmadığı aktarıldı.

Atletico Madrid, De Paul'u satıp satmama konusunda ise kararsız olduğu, menajerinin ise transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Başkent ekibiyle 134 resmi maça çıkan De Paul, bu mücadelelerde 11 gol atıp, 16 asistlik performans sergiledi.

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