Galatasaray'dan Sacha Boey'a yeni sözleşme

Galatasaray yönetimi milli arada Sacha Boey ve Angelino'nun akıbeti belirleyecek.



Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi, Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalayıp Angelino'nun opsiyonunu kaldırmayı planlıyor.

ZAMLI SÖZLEŞME



Boey, an itibarıyla 480 bin euro kazanıyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Fransız sağ bek ile yeni kontrat imzalayıp oyuncunun maaşını 1.5 milyon euronun üzerine çekmeyi hedefliyor.



Angelino'nun satın alma opsiyonu içinse kaldırmak üzere Leipzig ile görüşmeye hazırlanıyor.



Angelino'nun 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu 3 maçta daha oynaması durumunda devreye girecek.