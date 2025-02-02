Galatasaray'dan sağ bek hamlesi: Verona'nın talebi belli oldu

Galatasaray, ara transfer çalışmalarını sürdürürken sağ bek bölgesine takviye yapmak istiyor.

Sarı-kırmızılıların Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'yı transfer etmek için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürülüyordu.

Di Marzio'nun haberine göre, Verona'nın 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu için 10 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü.

Verona formasıyla 22 resmi maça çıkan Kamerunlu oyuncu, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 2 asistlik katkı verdi.