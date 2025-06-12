Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için dev kadro: Sırada Sacha Boey var
Galatasaray, Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışmalarına başlayan ve Leroy Sane'yi Türkiye'ye getiren Galatasaray'ın hedefinde iki Bayern Münih'li isim daha var.
Sky Sport'un haberine göre; Sarı kırmızılı ekip eski futbolcuları Sacha Boey’i kiralık olarak yeniden kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.
TARİHE GEÇEN BONSERVİS
24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl tarihe geçen 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Münih'e transfer olmuştu.
Galatasaray, Münih'ten eski Fenerbahçeli Kim Min Jae ile de ilgileniyor.
Bu sezon Münih formasıyla 17 maça çıkan Fransız yıldız, 3 asistlik katkı sağlamıştı (Fotoğraf: AFP)
- Etiketler :
- Haberler -
- Futbol
- Transfer
- Maç