NTV.COM.TR

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için dev kadro: Sırada Sacha Boey var

Galatasaray, Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için dev kadro: Sırada Sacha Boey var

Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışmalarına başlayan ve Leroy Sane'yi Türkiye'ye getiren Galatasaray'ın hedefinde iki Bayern Münih'li isim daha var.

Sky Sport'un haberine göre; Sarı kırmızılı ekip eski futbolcuları Sacha Boey’i kiralık olarak yeniden kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.

TARİHE GEÇEN BONSERVİS

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl tarihe geçen 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Münih'e olmuştu.

Galatasaray, Münih'ten eski Fenerbahçeli Kim Min Jae ile de ilgileniyor.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için dev kadro: Sırada Sacha Boey var - 1 Bu sezon Münih formasıyla 17 maça çıkan Fransız yıldız, 3 asistlik katkı sağlamıştı (Fotoğraf: AFP)
Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında: "Fenerbahçe'nin ilgisine karşın Galatasaray’ı seçti"

Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında: "Fenerbahçe'nin ilgisine karşın Galatasaray’ı seçti"

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...