Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için dev kadro: Sırada Sacha Boey var

Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışmalarına başlayan ve Leroy Sane'yi Türkiye'ye getiren Galatasaray'ın hedefinde iki Bayern Münih'li isim daha var.

Sky Sport'un haberine göre; Sarı kırmızılı ekip eski futbolcuları Sacha Boey’i kiralık olarak yeniden kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.

TARİHE GEÇEN BONSERVİS



24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl tarihe geçen 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Münih'e transfer olmuştu.

Galatasaray, Münih'ten eski Fenerbahçeli Kim Min Jae ile de ilgileniyor.