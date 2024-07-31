Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı

Galatasaray'da Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olmasının ardından yeni bir ayrılık daha bekleniyor.

Milliyet'in haberine göre, sarı-kırmızılıların Sergio Oliveira'yı gözden çıkardığı ve gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş kazanan Portekizli oyuncunun takım bulamaması halinde alacaklarına karşılık serbest bırakılabileceği de belirtildi.

2026'ya kadar sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bulunan Oliveira, geçtiğimiz sezon Beşiktaş derbisi öncesi kadro dışı bırakılmış ancak daha sonrasında affedilerek kadroya dahil edilmişti.