Galatasaray'dan Singo hakkındaki iddialara cevap

Sarı kırmızılılılardan yapılan açıklama şöyle:



"Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo ’nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamic 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray ’a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır.

Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray’ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz."

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Singo'nun milli aradan sonra Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Singo'nun en erken Süper Lig'in 8. haftasındaki Gençlerbirliği maçında kadroda olması bekleniyor.



Wilfried Singo, geçen sezon Monaco'dan Galatasaray'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Singo bu sezon yalnızca 41 dakika süre alabildi.