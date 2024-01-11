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Galatasaray'dan Sivasspor maçı sonrası basın toplantısı kararı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sivasspor maçındaki tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyecek.

Galatasaray'dan Sivasspor maçı sonrası basın toplantısı kararı

Trendyol 'de ertelenen 16. hafta maçında , EMS Yapı ile  1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada sarı kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart gördü.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sivasspor maçındaki tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili yarın saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.

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