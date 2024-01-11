Galatasaray'dan Sivasspor maçı sonrası basın toplantısı kararı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada sarı kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart gördü.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sivasspor maçındaki tartışmalı hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili yarın saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir." denildi.